METEO OTTOBRE – Mese CALDO ma PIOVOSO, le ipotesi dei centri di calcolo per il LUNGO TERMINE

Condizioni meteo attuali

Buon pomeriggio cari amici del Centro Meteo Italiano e ben ritrovati! L’Italia è sotto l’assedio dell’ultima perturbazione del mese di settembre: osservando l’ultima immagine sinottica si denota la presenza di un minimo di bassa pressione di 1003 hPa centrato davanti alle coste della Liguria. Questo dispenserà maltempo quest’oggi sulle regioni del centro-nord e sulla Sardegna con acquazzoni e temporali. La neve farà ritorno stamattina anche sui settori Alpini, a partire dai 2000 metri di quota. Vediamo l’evoluzione per il fine settimana.

Previsioni meteo per il weekend

Meteo weekend – Il fine settimana sarà caratterizzato da maltempo ancora al sud Italia, mentre sul resto della penisola il tempo andrà gradualmente a migliorare. Sabato mattina avremo precipitazioni sparse sui settori Tirrenici, con possibili temporali anche intensi sulla Campania; qualche pioggia anche su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tra pomeriggio e sera i fenomeni transiteranno sui settori peninsulari meridionali fino ad esaurirsi nelle ore notturne. La giornata di domenica sarà caratterizzata da tempo pienamente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare soltanto qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali tra il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia. Attesi maggiori addensamenti sulle coste Tirreniche nel corso delle ore notturne. Le temperature si attesteranno su valori in media o leggermente al di sotto di essa, specie nei valori massimi. Vediamo infine la tendenza per la prossima settimana, che vedrà un massiccio ritorno dell’alta pressione sull’italia.

Prossima settimana in compagnia dell’alta pressione

Tendenza meteo – I principali modelli matematici concordano per il ritorno dell’alta pressione sull’italia: dopo il weekend infatti, la saccatura depressionaria si andrà a spostare verso est, lasciando spazio all’espansione di un promontorio d’alta pressione che subirà una spinta iniziale dall’oceano atlantico; questo potrebbe dominare per la prossima settimana garantendo tempo stabile e temperature più miti. Vediamo nell’ultimo paragrafo l’evoluzione per il lungo termine, con il mese centrale dell’autunno meteorologico.

CONTINUA A LEGGERE​

Meteo ottobre: in arrivo un mese piovoso ma caldo

Meteo ottobre – Dalle ultime analisi degli indici teleconnettivi non si evincono particolari dettagli per la stagione autunnale: si evince innanzitutto un’attività monsonica su valori normali climatologici (che nel periodo estivo ha invece evidenziato una maggiore possibilità di risalite di aria calda). La temperatura superficiale dell’oceano Pacifico ad ovest dell’America settentrionale è ancora piuttosto bassa (fase di Nina moderata), e questa non andrebbe ad influire sull’andamento stagionale. Discorso a parte per quanto riguarda la NAO che potrebbe raggiungere valori negativi prossimamente. Complessivamente ci si aspetta un prosieguo di autunno, con un ottobre mediamente piovoso ma ancora sopra la media per quanto riguarda le temperature. Ricordiamo che tali proiezioni si avvalgono di un indice di predicibilità piuttosto basso; per questo motivo vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.