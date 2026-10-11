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Meteo – Ottobre verso il ritorno dell’alta pressione, ma a seguire possibile nuovo maltempo

di Davide Gallicchio

Ottobre verso una pausa più stabile la prossima settimana, poi possibile ritorno del maltempo per la terza decade

Meteo – Ottobre verso il ritorno dell’alta pressione, ma a seguire possibile nuovo maltempo
Autunno verso una pausa anticiclonica, poi tornano le piogge

Residuo maltempo al sud, ma da ovest avanza l’alta pressione

Circolazione depressionaria in allontanamento verso il Mediterraneo orientale determina residue  condizioni meteo instabili al su Molise, Puglia, Calabria e nord Sicilia. Tempo stabile con ampie schiarite al centro-nord, salvo locali quanto innocui residui addensamenti. Temperature attese vicine alle medie del periodo.

Qualche disturbo ad inizio settimana, poi nuova fase stabile

Meteo - Breve parentesi anticiclonica in vista nella seconda metà della prossima settimana, con possibile peggioramento a seguire

Tendenza meteo prossima settimana.

Meteo dal 12 al 18 ottobre Prossima settimana caratterizzata mediamente da anomalie di pressione positive tra Atlantico e gran parte dell’Europa, mentre una lacuna barica insisterà sul Mediterraneo orientale. Dopo un avvio con qualche disturbo su Romagna, Marche, Sicilia e Calabria, la prossima settimana sarà caratterizzata da una progressiva espansione dell’alta pressione sull’Europa con tempo via via più stabile anche sull’Italia. Le temperature tenderanno ad aumentare specie al nord e settori tirrenici, mentre si manterranno vicine alle medie del periodo al sud. Precipitazioni nel complesso scarse.

Nuovo maltempo per la terza decade di ottobre?

Mese di ottobre che potrebbe terminare con anomalie negative di pressione sul nord Europa, mentre positive  tra l’Atlantico e le Nazioni occidentali. Possibile un mese di ottobre con ritorno di qualche impulso perturbato sull’Italia durante la terza decade con precipitazioni specie sui settori occidentali. Temperature con lievi scarti dalle medie, salvo al Nordovest dove potrebbero risultare più elevate.

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Davide Gallicchio

Davide Gallicchio

Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.

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