METEO PALERMO – Ancora SOLE e STABILITA’, qualche PIOGGIA potrebbe però arrivare nei prossimi giorni, ecco le previsioni

Anticiclone ancora dominante sulla nostra Penisola Sulla maggior parte del Paese prevalgono ancora una volta nella giornata odierna gli effetti dell’Alta pressione di origine azzorriana, con tempo asciutto e cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi. Qualche annuvolamento più massiccio si ritrova lungo le regioni settentrionali grazie a nuvole a bassi strati. Tali condizioni meteo resisteranno anche per tutto domani, con temperature che aggireranno comunque attorno alla media del periodo o lievemente al di sopra. Quanto scritto fin ora vale, come vedremo, anche per la città di Palermo.

Ultimissimi momenti di instabilità in Liguria Le prossime saranno le ultime ore di maltempo residuo che imperverseranno sulla Liguria, coinvolta negli ultimi giorni da una blanda circolazione instabile innescata sul Golfo del Leone da un altrettanto debole cavo d'onda di origine atlantica in lieve affondo sulla Francia. Miglioramento dunque atteso entro sera o tarda serata con possibilità ancora di piogge locali e occasionali fino ad allora, con accumuli comunque scarsi se non del tutto assenti. Previsioni meteo Palermo oggi Anche la giornata odierna è trascorsa a Palermo all'insegna della stabilità, con condizioni meteo stabili e tempo asciutto grazie a cieli che si sono presentati fin da questa mattina poco o parzialmente nuvolosi e tali sono rimasti (e tali rimarranno) fino ad almeno il termine della serata corrente. Gli estremi termici giornalieri sono risultati lievemente sopra la media del periodo con +6°C di minima a cui è seguita una massima di circa +16°C.

Domani soleggiato, venerdì sempre stabile, ma con qualche disturbo nuvoloso in più Per quanto riguarda la giornata di domani giovedì 16 gennaio si prevedono schiarite a Palermo, con cieli che torneranno ad essere in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi fin dalla mattina. Le stesse condizioni meteo di stabilità le ritroveremo anche per la giornata di venerdì 17 gennaio seppur con qualche annuvolamento di disturbo in più. Le temperature, sia per domani giovedì 16 che per venerdì 17, si stabilizzeranno attorno ai valori odierni, con fisiologiche oscillazioni.

Saccatura nordatlantica in affondo sull’Italia, sabato con qualche nota di maltempo anche a Palermo? Per quanto riguarda la giornata di sabato 18 gennaio una saccatura di origine nordatlantica farà ingresso sul Mediterraneo centrale apportando maltempo sulla nostra Penisola. Dopo una prima parte di giornata stabile anche se piuttosto annuvolata, anche la città di Palermo potrebbe avere a che fare con qualche nota instabile tra il pomeriggio e la sera. Molti sono però ancora le differenze tra i principali centri di calcolo, pertanto seguiranno aggiornamenti in merito. Anche in questo caso comunque, le temperature non dovrebbero subire significative variazioni.