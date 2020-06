METEO PALERMO -BEL TEMPO e TEMPERATURE in aumento nei prossimi giorni, ESTATE alle porte

Meteo: maltempo in gran parte dell’Italia eccetto in Sicilia

La vasta perturbazione che si estende in gran parte dell’Europa genera condizioni meteo perturbate specie al nord, Umbria, Marche, Toscana, Abruzzo e settori appenninici meridionali mentre in Sicilia e nelle rimanenti regioni troviamo bel tempo con clima piuttosto gradevole. Sole e temperature in aumento nelle prossime ore e nei prossimi giorni sulla città di Palermo con valori che ben presto torneranno a raggiungere e oltrepassare i 30°c nelle ore centrali della giornata. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Palermo: temperature in aumento fino e oltre i 30°c

Bel tempo per la giornata odierna sulla città di Palermo e più in generale al sud Italia, temperature ancora primaverili con le correnti di Maestrale ma previste in progressivo aumento con l’Estate finalmente alle porte. Mentre sulle regioni settentrionali e su quelle centrali eccetto sul Lazio avremo ancora piogge o temporali al pomeriggio e serata, sulla Sicilia avremo condizioni meteo stabili con sole prevalente e precipitazioni assenti. Il mese di Giugno poi potrebbe vedere poi l’arrivo dell’Estate 2020 non solo al sud, man mano anche sul resto del paese.

Previsioni Meteo prossime ore

Tempo instabile al Nord Ovest specie nelle ore pomeridiane con piogge e temporali diffusi, più asciutto altrove salvo locali acquazzoni su Appennino emiliano e Alpi orientali. Inizio di giornata con molte nubi e piogge sparse lungo le coste adriatiche, peggiora al pomeriggio anche sull’Appennino e Umbria con temporali diffusi anche di forte intensità. In serata attenuazione dei fenomeni. Cieli nuvolosi o molto nuvolosi al mattino su Puglia e interne della Campania con deboli piogge sparse, al pomeriggio e in serata temporali diffusi sulle zone interne in parziale sconfinamento sulle coste. Più asciutto sulle isole. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi