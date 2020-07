METEO PALERMO – Entriamo nel pieno dell’ESTATE e in SICILIA le condizioni saranno perfette per le vacanze al mare, ecco le previsioni di LUGLIO

Situazione meteo ideale per le vacanze estive Dopo il transito delle correnti settentrionali più fresche da nord a sud in Italia, oggi la giornata inizia con sole prevalente e clima piuttosto gradevole. Anche in Sicilia troviamo condizioni meteo ideali per le vacanze al mare e così lo sarà per i prossimi giorni quando oltretutto avremo un moderato aumento delle temperature. Sulla città di Palermo pertanto sole tutti i giorni e tutto il giorno e temperature contenute nella media e valori intorno ai 30°c durante le ore centrali della giornata. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO. Meteo Palermo: il clima si manterrà caldo ma per niente afoso Cieli sereni oggi e nei prossimi giorni sulla città di Palermo e clima tipicamente estivo. L’Anticiclone di natura afro-azzorriana dominerà nel Mediterraneo tendendo alla larga le perturbazioni atlantiche. Solo a ridosso del secondo weekend di Luglio, un abbassamento del flusso atlantico potrebbe favorire la possibilità di locali temporali al pomeriggio sulle Alpi e in sconfinamento verso le Prealpi e alte pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Sicilia e città di Palermo all’asciutto per molti altri giorni di Luglio. Previsioni Meteo prossimi giorni L’Anticiclone ci terrà compagnia per un periodo piuttosto lungo, esso si consoliderà definitivamente sul nostro paese dalla giornata odierna dove le condizioni meteo si manterranno stabili e asciutte su tutte le regioni con precipitazioni assenti, mentre le temperature massime tenderanno a subire un progressivo aumento. Farà caldo soprattutto sulle regioni tirreniche centro-meridionali con punte anche di 35°c sui settori lontani dal mare, caldo tuttavia al limite del sopportabile. Il mese di Luglio iniziato con una tipica ondata di caldo estivo, procederà con il bel tempo sulla città di Palermo.

Situazione temperature del mar Mediterraneo Le temperature superficiali del Mediterraneo risultano complessivamente già abbastanza calde e con valori oltre la media di riferimento, specialmente in Adriatico, Ionio e Tirreno meridionale si arriva e oltrepassano i 25°c. Acque relativamente più fresche invece in Sardegna, Liguria e Toscana. Nel prossimo weekend le condizioni meteo risulteranno ancora favorevoli lungo tutte le coste italiane del Mediterraneo per una bella vacanza al mare e le temperature delle acque superficiali saranno ancora più gradevoli con valori compresi tra i 24°c e i 27°c.