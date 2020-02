METEO PALERMO – Fase di prolungata STABILITA’, con temperature PRIMAVERILI, ecco le previsioni

L’Alta pressione porta i suoi effetti in Italia, salvo locali eccezioni

Già a partire dalla giornata di ieri l’Anticiclone ha nuovamente spazzato via le correnti instabili che hanno rapidamente interessato l’Italia nel giorno di San Valentino. Come è spesso accaduto durante quest’inverno d’altronde, l’Alta pressione difficilmente ha mollato le aree del Mediterraneo centro-occidentale e quando lo ha fatto lo ha fatto solo per qualche giorno. Tempo dunque stabile e asciutto su gran parte della Penisola, salvo qualche locale pioviggine sulla Liguria grazie all’ispessimento dello strato nuvoloso. Sole prevalente anche sulla città di Palermo, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Palermo oggi

Si fanno sentire soprattutto su Palermo gli effetti di questa rimonta anticiclonica tutt’ora in auge sulla nostra Penisola, con cieli che rimangono praticamente soleggiati fin da questa mattina e tali rimarranno fino al termine della giornata odierna. Condizioni meteo dunque di evidente stabilità e tempo asciutto, in un contesto termico tutt’altro che invernale: gli estremi termici giornalieri misurano oggi infatti una minima di circa +5°C a cui è seguita una massima intorno ai +17°C.

Nessuna novità per gli inizi della nuova settimana

Per quanto riguarda la giornata di domani lunedì 17 febbraio essa risulterà praticamente una fotocopia di quella odierna dal punto di vista meteorologico a Palermo. I cieli rimarranno infatti ancora una volta in prevalenza soleggiati, con tempo asciutto. Nessuna novità in arrivo sul capoluogo siciliano neanche sul fronte delle temperature, previste oscillare fisiologicamente intorno ai valori odierni. La nuova settimana inizierà dunque sull’onda di come sta finendo quest’ultima.