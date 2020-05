METEO PALERMO – Fiammata africana in questi giorni con TEMPERATURE oltre i 38°c, ecco tutti i dettagli

Meteo: fase 2 con l’Estate in arrivo specie in Sicilia

Salvo che per qualche disturbo nelle ultime ore su Umbria e Marche con piogge o temporali, la situazione meteo in Italia si presenta stabile anche se con della nuvolosità in transito. Tempo stabile e piuttosto caldo a Palermo dove la temperatura sfiora i 40°c in queste ore centrali della giornata. Bel tempo e clima già estivo anche nei prossimi giorni con l’Anticiclone di natura sub-tropicale che non si schioderà dal bacino del Mediterraneo centro-orientale. Il tutto mentre sulle regioni settentrionali d’Italia troveremo ancora del maltempo con piogge temporali anche di forte intensità. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Caldo record per il periodo in Sicilia

Sulla città di Palermo pertanto le condizioni meteo si presenteranno stabili per tutta la seconda settimana della fase 2 di Maggio mentre le temperature sfioreranno i 40°c. L’anticiclone di natura africana presente sul Mediterraneo centro-orientale coinvolge le regioni meridionali italiane dove nella giornata di ieri si sono battuti alcuni record di caldo precoce. Sulla provincia di Palermo raggiunti i 39,4°c durante la giornata di ieri, battuto il record precedente di Maggio 1994 con 38,6°c. Sole e temperature estive nelle prossime ore e nei prossimi giorni al sud Italia, clima caldo anche al centro ma con tempo più variabile.

Previsioni meteo Italia