METEO PALERMO – FLUSSI UMIDI sul Tirreno provocano nuvolosità a tratti anche compatta, con qualche possibile PIOGGIA, tutti i dettagli

Tempo asciutto sulla maggior parte della Penisola

Nonostante l’abbassamento della corrente a getto che è causa dell’ingresso di correnti umide di matrice polare marittima, sull’Italia momentaneamente le precipitazioni sono davvero poche, con il tempo che risulta in prevalenza asciutto nonostante un tappeto nuvoloso non indifferente su gran parte delle regioni italiane. Questo a causa della mancanza di un minimo depressionario, che è dunque responsabile di un maltempo poco organizzato che colpisce in maniera occasionale. A Palermo le condizioni meteo rimangono stabili, come vedremo.

Piogge in arrivo sulla Calabria tirrenica nelle prossime ore

Nelle prossime ore è atteso un peggioramento delle condizioni meteo sul basso versante tirrenico, in particolar modo sull’omonimo settore calabrese. L’avanzare del fronte perturbato in avvicinamento dai quadranti settentrionali innescherà la formazione delle piogge che potrebbero risultare a tratti anche piuttosto intense soprattutto nelle zone pedemontane. Parliamo comunque di accumuli scarsi o puntualmente moderati entro la mezzanotte odierna.

Previsioni meteo Palermo oggi

La giornata odierna è trascorsa a Palermo all’insegna delle condizioni meteo di persistente stabilità, nonostante la presenza di un tappeto nuvoloso a tratti anche abbastanza compatto, ma che è risultato fin ora totalmente innocuo. Tale situazione si vivrà ancora nelle prossime ore sul capoluogo siciliano, con cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma tempo che rimane asciutto. Gli estremi termici giornalieri sono oscillati oggi tra i +9°C di minima circa e i +17°C di massima.