METEO PALERMO – In arrivo una fase STABILE, ma più NUVOLOSA, ecco le previsioni

Cieli soleggiati in tutta la nostra Penisola, isolate eccezioni

Nella giornata odierna nel quadro sinottico a vasta scala europea si osserva un arretramento dell’Anticiclone afroazzorriano che fino a ieri rivestiva interamente l’Europa centro-occidentale. Ciò però non apporterà effetti così evidenti e diffusi sulla nostra Penisola, con le condizioni meteo che rimangono prevalentemente stabili, con la possibilità di formazione di soli isolati temporali e acquazzoni, soprattutto sulle aree nord del Trentino e zone della dorsale appenninica centro-meridionale, in particolare quelle tra il basso Lazio e la Campania. Altrove nonostante un lieve calo delle temperature il tempo rimarrà stabile e asciutto, con poche variazioni rispetto a quanto riscontrato nei passati giorni. Anche a Palermo i cieli appaiono sereni come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Sono ancora evidenti sulla città di Palermo gli effetti dell’Anticiclone afroazzorriano che queste ore è in arretramento sotto i colpi di un abbassamento della corrente a getto e dunque del flusso atlantico. Infatti, fin da questa mattina e dalle prime ore della notte i cieli appaiono del tutto sereni, con la totale assenza di nubi di disturbo. Tali condizioni meteo di stabilità si rinnoveranno e si protrarranno almeno fino al termine della serata corrente, con cieli che rimarranno dunque sereni. Temperature più o meno in linea con la media del periodo, con minime che si sono attestate intorno ai +7°C e massime che sono invece prossime ai +21°C.

Nuvolosità in arrivo fin dalle prime ore di domani

Gli effetti dell’arretramento dell’Alta pressione saranno noti sulla città di Palermo solo a partire dalle primissime ore della giornata di domani lunedì 13 aprile, in concomitanza della festività di Pasquetta. Questo poiché l’intrusione di correnti instabili lungo il Mediterraneo occidentale innescano un flusso umido capace di generare nuvolosità anche sul settore tirrenico meridionale. E’ attesa tuttavia l’assenza di fenomeni con tempo che dovrebbe rimanere dunque stabile e asciutto, con le temperature in lieve aumento per quanto concerne i valori minimi, mentre quelli massimi stazioneranno pressapoco sui valori odierni con fisiologiche oscillazioni.