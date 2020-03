METEO PALERMO – Nuovo MALTEMPO in arrivo in città, anche intenso, ecco le previsioni

Maltempo sulle Isole Maggiori e su alcune aree italiane, meglio altrove

Nella giornata odierna un flusso umido perennemente attivo sul Mediterraneo meridionale negli ultimi giorni, porterà ancora delle piogge in Italia in particolare sulle Isole Maggiori, dove tuttavia non sono attesi per oggi fenomeni particolarmente intensi. Note di maltempo sono attese entro fine serata anche sulla Calabria jonica, sull’Appennino lucano e, localmente anche nel Lazio. Qualche fiocco potrebbe scendere in tarda sera a partire dai 1000/1100 metri sull’Abruzzo, in successivo rapido abbassamento. Altrove il tempo si mostra nettamente più asciutto. Tempo asciutto anche sulla città di Palermo, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

La giornata odierna di Palermo nonostante il transito di nuvolosità irregolare e a tratti anche minacciosa e promettente di pioggia è rimasta però asciutta, con i pluviometri cittadini che misurano 0 millimetri. Tali condizioni si rinnoveranno e si protrarranno ancora nel corso della serata corrente in un contesto di cieli parzialmente o prevalentemente nuvolosi. Temperature tutt’altro che invernali con minime intorno ai +12°C e massime prossime ai +17°C.

Arriva il maltempo per domani

Il maltempo arriverà ad interessare il capoluogo siciliano nel corso della giornata di domani lunedì 23 marzo, in particolare fin dalle primissime ore della notte a causa della persistenza di un flusso umido in scorrimento nel Mediterraneo meridionale. Le piogge interesseranno ad intermittenza Palermo fino al pomeriggio, prima di una cessazione dei fenomeni all’interno di un contesto di cieli comunque prettamente nuvolosi. Atteso un primo calo delle temperature, soprattutto per quanto riguarda i valori massimi.