METEO PALERMO – Piogge e temporali in queste ore in Italia, Sicilia ai margini con sole prevalente

Meteo Italia: maltempo protagonista

Italia letteralmente spaccata in due tra nord e sud. Piogge o temporali al nord e al centro Italia, situazione meteo più stabile al sud specie in Sicilia. Sole e temperature gradevoli sulla Sicilia e sulla città di Palermo sia in queste ore che nei prossimi giorni quando sull’Italia la pressione atmosferica tenderà ad aumentare grazie all’espansione di un promontorio di alta pressione. Le perturbazioni nord-atlantiche raggiungono facilmente il Mediterraneo dove troviamo una circolazione di bassa pressione piuttosto vasta e ben organizzata. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Bel tempo in Sicilia

Maltempo in gran parte delle città del Paese eccetto a Palermo dove troviamo ampie schiarite con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Anche nei prossimi giorni avremo condizioni meteo stabili in Sicilia mentre assisteremo ad un ulteriore aumento delle temperature con valori che raggiungeranno i 30°c sui quartieri più lontani dalla costa. Procede la fase di Maltempo in Italia con gli anticicloni defilati ai margini dello scenario meteo a grande scala. L’Estate non riesce a decollare, mentre la Primavera con i suoi temporali e grandine ne approfitta della mancanza di una figura anticiclonica sufficientemente stabile.

Previsioni meteo per la giornata di domani

Quella di domani sarà un’altra giornata di tempo perturbato sia al Nord Italia, sia su Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo, Molise, Marche. Più stabile invece sulle regioni meridionali, specie in Sicilia e a Palermo dove troveremo cieli poco nuvolosi e temperature in aumento. Il modello europeo ECMWF propone per l’imminente fine settimana, uno scenario volto al maltempo; maggiore stabilità proposta invece dal modello GFS, ma resta ancora molta incertezza sull’evoluzione meteo del weekend.