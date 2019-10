METEO PALERMO – Si apre una fase di lunga stabilità con sole e clima MITE, ecco quanto potrebbe durare

Miglioramento generale delle condizioni meteo in Italia

Nel pomeriggio odierno, dopo i residui rovesci nel corso della nottata su alcune aree dell’estremo settentrione italiano e in mattinata su qualche area tirrenica meridionale, si è verificato un miglioramento generale delle condizioni meteo in Italia, con schiarite anche ampie su molti settori italiani e cieli che si dimostrano ovunque da poco a parzialmente nuvolosi. Temperature dunque che risulteranno nuovamente in ripresa dopo l’ondata di instabilità che ha coinvolto il nostro Paese nella giornata di ieri. Palermo per la verità non è stata neanche coinvolta da questa parentesi di maltempo, con i cieli che sono rimasti soleggiati o poco nuvolosi negli ultimi giorni.

Qualche rovescio domani su Liguria e Puglia meridionale

Per quanto riguarda la giornata di domani giovedì 17 ottobre invece, qualche rovescio potrebbe nuovamente fare la sua comparsa sul nostro Paese a causa dello scorrimento di aria più umida atlantica ad alte quote. Ne deriva che qualche pioggia interesserà non solo la Liguria soprattutto dal pomeriggio in avanti, ma anche i settori meridionali della Puglia nella mattinata. Altrove il tempo rimarrà asciutto e pressoché stabile.

Previsioni meteo Palermo fino a venerdì

Per quanto riguarda la città di Palermo e in riferimento particolare alle previsioni meteo valide fino alla giornata di venerdì 18 ottobre, proseguiranno ininterrottamente e indisturbatamente quelle condizioni di stabilità che hanno caratterizzato il capoluogo siciliano nel corso degli ultimi giorni, essendo saltata dall’ondata di maltempo di cui prima. Le temperature per quanto riguarda l’area cittadina più interna, si stabilizzeranno domani sui +20°C di massima e sui +12°C di minima, prima di un’impennata prevista per venerdì che riguarderà soprattutto i valori massimi, che toccheranno i +23°C.