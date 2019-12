METEO PALERMO: Verso un miglioramento del tempo, ecco le previsioni per il Capodanno e a seguire

Situazione meteo in Italia

Italia contesa tra anticiclone e correnti nord orientali che sfiorano ancora le nostre regioni meridionali ma con tempo generalmente stabile da Nord a Sud. Mentre l’anticiclone delle Azzorre si estende in Europa, una circolazione depressionaria piuttosto vasta interessa invece il Mediterraneo orientale e il Nord Africa con valori di pressione al livello del mare intorno a 1020 hPa. Anche a Palermo le condizioni meteo tenderanno a migliorare. PER TUTTI I DETTAGLI RELATIVI ALLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per Capodanno in Italia

Bel tempo sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Locali foschie o banchi di nebbia sulla Pianura Padana specie lungo il corso del fiume Po. Prevalentemente sereno nel corso del pomeriggio e in serata salvo riduzioni della visibilità in pianura Padana per nebbie o nubi basse. Altra giornata all’insegna del bel tempo su tutte le regioni del Centro tempo con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte poche nubi in transito e sempre con tempo asciutto. Tempo in prevalenza stabile al mattino al Sud con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Da segnalare solo locali piogge sui settori settentrionali della Sicilia. Tempo asciutto anche nel pomeriggio e poi tra la sera e la notte con nubi sparse e schiarite. Temperature in aumento su tutto il Paese.

Neve fino a quote molto basse in Sicilia

La neve ha raggiunto le regioni più meridionali d’Italia e fino a quote basse. Persino a Ragusa sono arrivati i fiocchi nelle ultime ore con paesaggi tipicamente invernali. Tuttavia anche in Sicilia le condizioni meteo sono previste in miglioramento con le ultimissime precipitazioni in queste ore e con una notte di San Silvestro pertanto serena da nord a sud.