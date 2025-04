Meteo – Pasquetta compromessa dal maltempo in Italia con temporali in arrivo: ecco i dettagli

Maltempo protagonista in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono quest’oggi in nuovo peggioramento, con piogge e occasionali temporali che sferzano principalmente il nord, ma anche parte del centro come Toscana e Sardegna. I fenomeni localmente risultano anche intensi, con nevicate in atto sulle Alpi e Prealpi piemontesi a quote difficilmente inferiori ai 1.700/1.900 metri. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni o risultano mediamente in lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Massima allerta della Protezione Civile per oggi

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunque diffuso per oggi la massima allerta valida per alcuni settori del Paese, a causa del livello idrometrico dei corsi d’acqua. L’acqua caduta sulla pedemontana piemontese deve essere infatti ancora completamente smaltita dai fiumi. Il maltempo, peraltro, quest’oggi colpisce nuovamente, e in maniera a tratti intensa, le aree del Piemonte settentrionale.

Prossime ore ancora di maltempo

L’afflusso persistente di correnti più fresche e instabili di natura atlantica pilotate da una saccatura depressionaria in affondo andrà ad alimentare il maltempo sulla nostra Penisola anche nel corso delle prossime ore, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Esso continuerà a colpire principalmente il nord e parte del centro, con temperature che confermeranno una certa stazionarietà rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Una Pasquetta di maltempo attende l’Italia

L’Anticiclone sembra lasciare spazio alle correnti di maltempo anche per la giornata di domani lunedì 21 aprile, nonché festività di Pasquetta. Le condizioni meteo miglioreranno in particolare al settentrione, con ultimi rovesci nella notte al nordest, con piogge e possibili temporali che continueranno invece ad interessare la Sardegna fino al mattino. Nel pomeriggio esploderà l’instabilità pomeridiana, con piogge e temporali lungo la dorsale appenninica e immediate adiacenze, con rovesci in arrivo anche in Sicilia. Il tempo evolverà verso un generale miglioramento in serata, con esaurimento dei fenomeni pressoché totale o quasi.

