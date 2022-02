METEO – Pausa dalle PIOGGE in ITALIA, ma sarà molto breve: MALTEMPO già alle porte, i dettagli

Tempo generalmente stabile in Italia oggi

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico presentano nella giornata odierna un quadro migliore rispetto a quello di ieri, con le condizioni meteo che appaiono generalmente stabili. L’Anticiclone azzorriano resiste nel Mediterraneo centrale recuperando un minimo di terreno, anche se una saccatura di origine polare marittima sembra spingere già alle porte della nostra Penisola, come vedremo nel presente editoriale.

Qualche schiarita in atto

Il miglioramento che comunque si sta riscontrando in queste ore sulla nostra Penisola è accompagnato persino da qualche schiarita, sia pur in un contesto di cieli sempre a tratti disturbati, soprattutto lungo il versante tirrenico. Tale situazione è da contestualizzare all’interno di temperature che non presentano variazioni significative rispetto ai passati giorni, risultando ancora una volta mediamente oltre la media del periodo soprattutto nei valori massimi. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Pausa si protrarrà anche in serata

La pausa dal maltempo nel quale risulta avvolta la nostra Penisola attualmente, si protrarrà anche nella serata odierna stando a quanto confermano le proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo. Tuttavia, le condizioni meteo di persistente stabilità saranno associate ad un nuovo aumento della copertura nuvolosa che tornerà ad interessare principalmente il versante tirrenico e che preluderà ad un peggioramento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

