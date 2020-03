METEO – PAZZESCO, il VORTICE POLARE si mostra INDISTRUTTIBILE! Tutti i risvolti per l’ITALIA

La primavera apre con passo diverso

Dopo un inverno trascorso con la figura dell’Alta pressione assolutamente dominante sullo scenario meteorologico del Mediterraneo, la primavera meteorologica subentrata lo ricordiamo, il 1° di marzo, sembra aver messo già da subito le cose in chiaro: almeno agli inizi, il trend sarà diverso da quello invernale. Infatti, il maltempo sta interessando da qualche giorno la nostra Penisola, con il coinvolgimento di tutte le regioni in diverse tempistiche.

Si preannuncia una settimana all’insegna dell’instabilità

La settimana si è aperta con condizioni meteo di generale, diffusa e spiccata instabilità: già nella giornata di ieri infatti i nubifragi si sono riversati su alcune aree del nord Italia, tra cui la Liguria e Alpi e Prealpi nordorientali (in special modo venete). La neve è tornata ad imbiancare questi ultimi settori, portando un accumulo anche prossimo al mezzo metro di altezza. La settimana sta proseguendo e proseguirà con il maltempo sul nostro Paese.

Vortice polare appare indistruttibile, quali risvolti per l’Italia?

Stando agli ultimissimi aggiornamenti dei principali centri di calcolo, l’evoluzione meteo a scala emisferica che ci attende nel corso del mese di marzo sembra si stia nuovamente delineando verso un vortice polare completamente indistruttibile. Ciò è testimoniato anche dalle previsioni dell’indice NAM visto ancora in una fase fortemente positiva da qui e per le prossime due settimane. Mai come quest’inverno il vortice polare è in estrema forma, accentrato nella sua sede naturale e poco vulnerabile agli attacchi delle onde di calore planetarie. Dunque, quali saranno i risvolti per il nostro Paese?