Meteo – Peggioramento in atto sull’Italia con rovesci e possibili temporali in arrivo nelle prossime ore, ecco dove

Maggiore nuvolosità in Italia

A differenza di quanto avvenuto negli scorsi giorni, con l’inizio di questa settimana caratterizzato dalla presenza di un campo di Alta pressione di origine afroazzorriana che ha assicurato condizioni meteo di generale stabilità accompagnata da bel tempo sulla stragrande maggioranza del territorio nazionale, i cieli risultano spesso nuvolosi soprattutto lungo le regioni centro-settentrionali a causa dell’ingresso di correnti più umide e instabili di natura atlantica.

Primi rovesci sull’alto versante tirrenico

Gli effetti delle suddette correnti instabili non si traducono nel solo aumento della nuvolosità in Italia, ma anche nell’ingresso dei primi rovesci che in questo momento stanno interessando l’alto versante tirrenico, anche intensi in particolare sulla Liguria occidentale. Le condizioni meteo sul resto del Paese invece, rimangono al momento relativamente più stabili e asciutte, con temperature in calo nei valori massimi in particolare al centro-nord a causa del ridotto irraggiamento solare, ostacolato dalla presenza, per l’appunto, della nuvolosità.

Prossime ore maltempo in ulteriore espansione

Nel corso delle prossime ore tuttavia le condizioni meteo non faranno altro che peggiorare ulteriormente sulla nostra Penisola, con il maltempo in espansione: stando infatti a quanto prospettano anche i principali centri di calcolo, piogge e possibili temporali localmente anche intensi si estenderanno sulla Liguria e in Lombardia, saltando quasi di netto il Piemonte (a parte qualche rovescio sulle aree più orientali) e con un possibile parziale coinvolgimento dell’alta Toscana, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo colpirà in maniera isolata l’alta Toscana

L’alta Toscana potrebbe fare i conti con isolato maltempo nella serata odierna, così come le aree di Trentino e Veneto al confine con la Lombardia. Le condizioni meteo sul resto del Paese dovrebbero mantenersi invece relativamente stabili e asciutte, malgrado nuvolosità a tratti anche piuttosto compatta in alcune zone. Le temperature invece non subiranno significative variazioni rispetto alla serata che l’ha preceduta, con valori comunque in linea con il periodo o poco al di sopra in tutta Italia.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.