METEO – PEGGIORAMENTO in ITALIA, ma il vero CROLLO TERMICO deve ancora arrivare, ecco quando e dove

Bentornato inverno!

Dopo oltre 20 giorni di anonimato, l’inverno torna a manifestarsi sull’Italia attraverso l’arrivo del maltempo accompagnato da nevicate a quote medio-basse. Dagli inizi di questo 2020 infatti la nostra Penisola è sempre stata avvolta da un vasto campo anticiclonico, con le correnti fredde che scorrevano lungo il bordo orientale dell’Anticiclone, assicurando allo stivale temperature non troppo miti per il periodo, nonostante la stabilità dominante.

Primo calo delle temperature (massime) al centro-nord

Insieme al peggioramento, portato da una saccatura di origine polare marittima in discesa dai quadranti nordoccidentali che in queste ore sta affondando nel cuore del Mediterraneo, è arrivato anche un primo calo delle temperature, in particolare dei valori massimi. Questo grazie all’arrivo della copertura nuvolosa, ma anche delle piogge ove stanno colpendo. Si spezza però il regime di inversione termica dominante nei passati giorni, con un aumento inequivocabile dei valori di temperatura minimi.

Domani le temperature caleranno anche al sud

Si farà attendere solamente un po’ di più invece il calo termico previsto per il sud Italia. Dopo una giornata come quella odierna in cui i valori minimi sono comunque aumentati a causa di un evidente aumento della copertura nuvolosa, le temperature caleranno di qualche grado nella giornata di domani domenica 19 gennaio. A farne le spese saranno sia i valori minimi che quelli massimi. Temperature minime che torneranno a calare anche al centro-nord, soprattutto nelle aree dove è riscontrabile un miglioramento delle condizioni meteo.