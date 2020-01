METEO: Peggioramento INVERNALE ai nastri di partenza, tornano PIOGGIA e NEVE a BASSA QUOTA, ecco dove

L’Anticiclone batte in ritirata

L’Alta pressione che nei passati giorni si era innalzato lungo non solo la nostra Penisola, ma in gran parte del vecchio continente raggiungendo un’estensione che raramente si vede nei mesi invernali, sta ora battendo la ritirata. Checché se ne pensasse, nonostante il campo anticiclonico fosse anche piuttosto robusto con valori di pressione atmosferica da record in molte aree europee centro-meridionali, esso sta già battendo in ritirata sotto i colpi di un’ondulazione piuttosto spiccata della corrente a getto.

Vasta saccatura in affondo sul nostro Paese

L’Anticiclone sta venendo spinto verso le latitudini più meridionali dall’arrivo di una vasta saccatura di origine nordatlantica e di precisa provenienza groenlandese. Già da ieri essa aveva già provato una discesa lungo l’Europa occidentale, riassorbendo la goccia fredda che aveva nei passati giorni provocato forte maltempo nelle aree sud-orientali della Spagna, apportando anche qualche danno. Nel contempo la perturbazione non ha mai interrotto la sua progressione verso oriente, investendo a partire da oggi la nostra Penisola.

Il maltempo sta già sferzando sulla Liguria

In queste ore il maltempo ha già fatto la sua apparizione sulla nostra Penisola su alcune regioni nordoccidentali come la Liguria, dove i fenomeni che si stanno verificando risultano a tratti anche particolarmente intensi. Attualmente non si registrano particolari disagi sulla viabilità e non sembrano essersi segnalati allagamenti ingenti. Nelle prossime ore il tempo però tenderà a peggiorare e anche la quota neve subirà un abbassamento piuttosto improvviso, come vedremo.