Meteo / procede la fase di tempo instabile sull’ Italia con le temperature che caleranno ulteriormente, specie dalla serata di domani, Martedì 20 Marzo.

METEO / perturbazione di stampo invernale sull’ Italia, neve a quote sempre più basse – 19 Marzo 2018 – Sull’ Europa e nelle ultime ore anche sull’ Italia è arrivata l’ ondata di freddo e neve che ci attendevamo da giorni. Neve stamattina su alcune città del nord Italia, neve anche in Appennino oltre 800 metri di quota specie tra Umbria e Marche con qualche disagio alla circolazione stradale. Nelle prossime ore la situazione meteo sull’ Italia risulterà ancora piuttosto perturbata e dai connotati prettamente invernali specie dalla serata/nottata di Martedì 20 Marzo quando arriverà un nuovo e intenso impulso di maltempo sulla nostra penisola. Le temperature subiranno un ulteriore calo e saranno molto probabili nuove nevicate su Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, neve fino in pianura e lungo le coste adriatiche. Guardate tuttavia il video con le previsioni meteo dettagliate sull’Italia per la giornata di domani, Martedì 20 Marzo:



NON SIETE ISCRITTI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE? CLICCATE QUI PER NON PERDERE NESSUN VIDEO!

[…]