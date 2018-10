Meteo: perturbazione in azione al sud Italia con piogge sparse, sole altrove

Italia divisa in due dal punto di vista meteo in questo momento con le piogge e locali temporali al sud e sole prevalente al centro e al nord, il tutto accompagnato dal clima autunnale con le temperature scese nelle ultime ore in tutta Italia a causa dell’ arrivo delle correnti settentrionali provenienti dal nord Europa. Condizioni meteo all’ insegna di un generale miglioramento tuttavia nei prossimi giorni della settimana con le temperature in aumento specie nella giornata di Giovedì e Venerdì, prima di una nuova ondata di maltempo in arrivo sulle regioni centro-settentrionali nel fine settimana. Queste sono le ultime tendenze meteo in Italia per l’ ultima parte del mese di Ottobre.