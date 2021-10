METEO – PIOGGE, ACQUAZZONI e qualche TEMPORALE in arrivo nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Anticiclone torna a spingere verso l’Italia

Un campo di Alta pressione torna alla riscossa dell'Italia a partire proprio da questo weekend anche se infiltrazioni di correnti più fredde ed umide provenienti dal settore balcanico tendono a metterlo ancora in difficoltà. Tali infiltrazioni sono peraltro evidenti sulle temperature minime, rimaste basse anche nella mattinata odierna, con valori in alcune località anche più bassi rispetto a ieri e diffusamente comprese tra i +2°C e i +5°C con picchi minimi locali che sfiorano lo 0.

Bel tempo nella prima metà di giornata

Tali disturbi nella prima parte della giornata non si sono ancora evidenziato, se non in maniera molto localizzata sulla Sardegna. Tuttavia già nel corso di questo pomeriggio le condizioni meteo potrebbero peggiorare in alcune zone proprio dell’isola sarda e in particolare sulle sue aree più occidentali. Questo in un contesto di temperature attese mediamente già in lieve aumento sull’Italia, a causa dell’allontanamento del freddo verso l’Europa orientale.

Pomeriggio peggioramento locale sulla Sardegna

Dunque nel corso di questo pomeriggio è atteso un peggioramento delle condizioni meteo localizzato su alcune zone della Sardegna occidentale, con lo sviluppo di piogge possibilmente accompagnate anche da attività elettrica. Questo a causa dell’intrusione di residue correnti più fresche e instabili provenienti proprio dai quadranti nordorientali. Ma il maltempo si sposterà rapidamente in serata, come prospettano anche i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

