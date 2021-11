METEO – PIOGGE e ACQUAZZONI AUTUNNALI insistono sull’ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Ennesima giornata autunnale

Assistiamo nella giornata odierna all’ennesima giornata autunnale per la nostra Penisola, con l’Anticiclone che continua a rimanere relegato su latitudini piuttosto meridionali lasciando l’Italia in balìa delle correnti perturbate di natura atlantica. L’isolamento a goccia fredda di una saccatura che già in settimana aveva portato violento maltempo e addirittura qualche danno sullo stivale, è stato responsabile della formazione di un vortice depressionario e di un fronte instabile che sta attualmente investendo il nostro Paese.

Piogge e acquazzoni, con occasionali temporali

Già a partire dalle prime ore della notte odierna un fronte di maltempo si è dunque originato a partire dal meridione e, nel corso della giornata, è andato spostandosi in direzione nord. L’instabilità ha quindi già abbracciato gran parte del meridione e sta attualmente interessando le regioni centrali, dove non mancano occasionali temporali, come vedremo nel prossimo paragrafo. Il tutto in compagnia di un clima che si mantiene paradossalmente leggermente più mite di quello che il periodo vorrebbe.

Occasionali temporali e piogge, ma nelle prossime ore continueranno a verificarsi piogge

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico dunque mostrano un quadro piuttosto perturbato sulla nostra Penisola, con le piogge (occasionalmente accompagnate anche da attività elettrica) che in questo momento colpiscono i settori centrali dello stivale. Nelle prossime ore, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, la situazione non è destinata a migliorare, con il maltempo che resterà protagonista di alcune regioni italiane, vediamo quali.

