METEO – PIOGGE e ACQUAZZONI in arrivo nelle PROSSIME ORE in ITALIA con CALO delle TEMPERATURE

A seguito di piogge e acquazzoni che si sono riversate anche sui settori centrali nel corso del corrente pomeriggio, le condizioni meteo andranno verso un progressivo miglioramento su tali aree nel corso soprattutto della seconda parte di serata, in un contesto di cieli che si manterrà comunque nuvoloso. I principali centri di calcolo prospettano invece una prosecuzione del maltempo sulle regioni settentrionali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Questo peggioramento è stato causato dall’affondo di una saccatura di origine nordatlantica nel cuore del Mediterraneo, con piogge e acquazzoni talvolta accompagnate da attività elettrica e in alcuni casi anche particolarmente intensi e a carattere di nubifragio. E’ ad esempio ciò che è avvenuto nel vercellese nelle scorse ore, dove proprio a causa del maltempo, si sono segnalati diversi allagamenti e frane ad esso connessi . L’instabilità continua ad essere protagonista nel corso della giornata odierna e viene accompagnata anche da un calo delle temperature.

Fino alla giornata di ieri, eccezion fatta per le regioni settentrionali che avevano già visto un primo peggioramento con l’arrivo di piogge , sul resto della nostra Penisola si è assistito a condizioni meteo di generale (e spesso visibile) stabilità, accompagnata da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi e da temperature pienamente primaverili, in alcuni casi anche oltre la media del periodo. Quest’oggi il peggioramento si è manifestato su buona parte del Paese.

Ancora piogge e acquazzoni, specie in Friuli

La maggior parte dei fenomeni si concentrerà in serata sul Friuli Venezia Giulia, dove potranno assumere anche carattere piuttosto diffuso. Sulle restanti aree del nord saranno invece possibili piogge e acquazzoni in Trentino Alto Adige, alta Lombardia e alto Veneto (bellunese), con fenomeni mediamente moderati e solo localmente possibilmente intensi. Non esclusi inoltre isolati e residui rovesci sulle aree tirreniche del centro e della Campania.