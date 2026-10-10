Meteo – Piogge e possibili temporali residuali in arrivo in Italia, scatta l’allerta della Protezione Civile: ecco dove

Serata di maltempo ancora al centro-sud, meglio al nord

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico hanno proiettato un quadro quest’oggi ancora tendenzialmente perturbato, con piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio che hanno provocato diversi danni e allagamenti al sud. L’instabilità ha comunque coinvolto anche una parte del centro, mentre le condizioni meteo risultano relativamente migliori al nord. Tale scenario si protrarrà anche in serata con poche variazioni.

Miglioramento in arrivo per domani con rovesci residuali

Un relativo miglioramento delle condizioni meteo avanzerà in direzione del nostro Paese nella giornata di domani domenica 11 ottobre, con rovesci e possibilità di temporali ancora persistenti sul versante più orientale e che coinvolgeranno principalmente la Puglia, ma anche il Molise e, in parte, l’Abruzzo. Rovesci saranno inoltre ancora possibili sulle aree tirreniche di Sicilia e Calabria, mentre altrove le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte e con l’avanzamento di schiarite quantomeno parziali. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve ripresa al centro-nord.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori adriatici di Abruzzo meridionale, Molise e Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori adriatici di Marche, Abruzzo centro-settentrionale, sul resto della Puglia e sui settori settentrionali di Sicilia e centro-meridionali della Calabria, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in rialzo anche sensibile su Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Venti: localmente forti nord-occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale; localmente forti dai quadranti settentrionali sui settori costieri di Abruzzo, Molise e Puglia. Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali e meridionali e localmente l’Adriatico centro-meridionale, inizialmente agitato il Mar di Sardegna, con moto ondoso in attenuazione.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, domenica 11 ottobre 2026:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Salento, Bacini del Lato e del Lenne

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Salento, Bacini del Lato e del Lenne

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Litoranea

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele

Molise: Litoranea

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.