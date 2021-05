METEO – PIOGGE e residui TEMPORALI in arrivo nelle PROSSIME ORE, ma si andrà verso graduale miglioramento

Maltempo in atto sull’Italia

Non si arresta l’ondata di maltempo che da oltre 10 giorni ormai sta interessando la nostra Penisola con piogge e temporali. Quest’oggi i fenomeni spesso anche temporaleschi si sono abbattuti soprattutto sulle regioni nordorientali dove si sono manifestati localmente anche a carattere di nubifragio, non risparmiando però anche parte di quelle centrali, come vedremo nel presente editoriale. Temperature in crollo al passaggio delle precipitazioni.

Flusso di correnti instabili in azione sull’Italia

Nel precedente paragrafo abbiamo parlato di ondata di maltempo come ne fosse una singola. In realtà un flusso di correnti instabili di natura atlantica si è abbassato più volte in direzione proprio della nostra Penisola provocando le condizioni di maltempo a cui abbiamo assistito in Italia nell'ultimo periodo. E proprio nella giornata odierna questo abbassamento ha ulteriormente favorito un'intensificazione e una maggior diffusione dei fenomeni sullo stivale rispetto a quanto visto ieri.

Colpite anche parte delle regioni centrali, prossime ore ancora maltempo, ma verso graduale miglioramento

Come accennato in precedenza, le condizioni di maltempo hanno riguardato non solo le regioni nordorientali, laddove comunque le precipitazioni sono risultate più intense, ma anche parte di quelle centrali, in particolare i settori interni e il medio versante adriatico. E’ proprio qui e precisamente tra l’Abruzzo e il Molise, che nelle prossime ore sono attese ancora piogge e residui temporali, in un contesto che vedrà comunque un graduale miglioramento stando ai principali centri di calcolo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

