Meteo – Piogge e temporali flagellano ancora l’Italia e lo faranno, in parte, anche nelle prossime ore: i dettagli

Tempo stabile al nord, rovesci e temporali al centro-sud

Differentemente da quanto osservato nel corso dei passati giorni, le condizioni meteo sulle regioni settentrionali appaiono già da ieri visibilmente stabili e asciutte, con ampi sprazzi di cielo sereno sostanzialmente ovunque. Nuclei di maltempo localizzati o sparsi continuano invece ad azionarsi al centro-sud per effetto dell’intrusione di correnti più fresche nel Mediterraneo centrale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Interessate soprattutto le aree interne del centro-sud

Ad essere maggiormente interessate dal maltempo sono le aree più interne e montuose del centro-sud, anche se non mancano sconfinamenti. Piogge e temporali si azionano e occasionalmente appaiono anche particolarmente intensi, con la Protezione Civile che non a caso aveva diffuso già ieri un’allerta meteo valida per alcuni settori per oggi. Le temperature, in questo contesto, non subiscono mediamente significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore con miglioramento in vista

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo tenderanno a migliorare sulla nostra Penisola, con l’esaurimento graduale della fenomenologia che riporterà stabilità e relativo bel tempo su tutto il territorio peninsulare del Paese. Tuttavia, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, qualche nucleo di maltempo resterà attivo in Sicilia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piccolo vortice depressionario sulla Sicilia in serata

Un piccolo vortice depressionario alimentato dal transito di una goccia fredda di stampo atlantico si posizionerà sulla Sicilia in serata, andando ad innescare ancora qualche rovescio o temporale comunque mediamente moderato. Sul resto del Paese le condizioni meteo si manterranno decisamente migliori, con temperature che in questo contesto confermeranno di base una certa stazionarietà rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

