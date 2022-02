METEO – PIOGGE e TEMPORALI in arrivo in ITALIA nel WEEKEND su queste regioni per un cavetto d’onda in transito

Assaggio di primavera tra oggi e domani

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Dopo il transito della saccatura depressionaria dei giorni scorsi, sul Mediterraneo si sta espandendo un promontorio anticiclonico portando un miglioramento delle condizioni meteo anche sulla Penisola Italiana. Tra oggi e domani avremo dunque tempo stabile e asciutto da Nord a Sud con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, anche se non mancheranno nebbie e nubi basse su coste e pianure. Avvezione di aria più calda da sud-ovest che porterà un aumento delle temperature, con valori di 8-10 gradi al di sopra della media. Aumento termico che sarà evidente soprattutto in quota, ma che renderà gradevole il clima anche sulle città di pianura nelle ore centrali della giornata. Si tratterà di un vero e proprio assaggio di primavera, ma che potrebbe essere interrotto nel weekend.

Piogge e temporali in arrivo al Nord nella giornata di sabato

Come vi avevamo già anticipato nei precedenti editoriali, nel corso del weekend l’alta pressione tenderà a cedere leggermente sul Mediterraneo ed un piccolo cavetto d’onda andrà a transitare sulla Penisola Italiana. Nella giornata di sabato il maltempo andrà ad interessare le regioni settentrionali, con piogge sparse e neve sulle Alpi a quote medio-basse. Sulle regioni di Nord-Est i fenomeni potranno risultare anche molto intensi, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Condizioni meteo ancora asciutte al Centro-Sud ma con nuvolosità in graduale aumento.

Maltempo verso il Centro-Sud nella giornata di domenica

Nella giornata di domenica il piccolo cavetto d’onda proseguirà il suo moto verso est e cosi le condizioni meteo tenderanno leggermente a peggiorare anche sulle regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata avremo nuvolosità in transito su tutto il Centro-Sud, ma con precipitazioni solo tra Marche, Umbria e Abruzzo e neve quote medio alte. Nella seconda parte della giornata le piogge interesseranno invece le regioni meridionali e la Sicilia, con fenomeni localmente anche intensi sui settori adriatici. Nel frattempo ampie schiarite raggiungeranno il Centro Italia. In serata ancora residui fenomeni tra Calabria, Puglia e Sicilia. Al Nord avremo per tutta la giornata di domenica tempo stabile con cieli soleggiati, anche se non mancheranno nebbie e nubi basse in Pianura Padana. Temperature in calo di qualche grado ma ancora leggermente al di sopra della media.

CONTINUA A LEGGERE​