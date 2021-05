METEO – PIOGGE e TEMPORALI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su tutte le zone alpine, zone interne della Liguria, Appennino emiliano, Alta Toscana, Sicilia centro-orientale, e in serata sui settori pianeggianti di Friuli Venezia Giulia e Veneto, su Emilia-Romagna orientale e Marche, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sul Piemonte occidentale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni significative. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Nella giornata di domani domenica 30 maggio le condizioni meteo continueranno a risultare perturbate nelle prime ore della notte al nord e dal pomeriggio sulle zone interne delle regioni centro-meridionali. I fenomeni saranno localizzati o al più sparsi anche questa volta e occasionalmente risulteranno anche intensi. In serata tuttavia è previsto già un miglioramento con le precipitazioni che andranno cessando su tutto il territorio nazionale. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 30 maggio 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Lazio: Aniene, Bacino del Liri

Lombardia: Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Piemonte: Valle Tanaro, Pianura Cuneese, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lazio: Aniene, Bacino del Liri.

Interessati dunque dall’allerta tutti i capoluoghi della Lombardia e i seguenti: Cuneo, Frosinone.