METEO – PIOGGE e TEMPORALI in azione in ITALIA, con qualche ROVESCIO in arrivo anche nelle PROSSIME ORE: i dettagli

Piogge e temporali sulle zone interne del centro-sud

A seguito di una mattinata tutto sommato tranquilla dal punto di vista meteorologico, a partire dal pomeriggio ancora una volta è esplosa l’instabilità in alcune zone del nostro Paese. Nel mirino del maltempo quest’oggi ci sono le zone interne delle regioni centro-meridionali, che osservano la formazione e lo sviluppo di piogge e temporali localmente anche intensi e accompagnati da un calo delle temperature al loro passaggio.

Intrusione di correnti perturbate sul Mediterraneo centrale

La perturbazione che fino a qualche giorno fa ha picchiato duro sull’Italia, provocando persino morti e feriti in particolare in Toscana, ha abbandonato la nostra Penisola spostandosi sul settore balcanico, determina ancora l’intrusione di correnti perturbate sul Mediterraneo centrale, responsabile della formazione della suddetta fenomenologia. Nelle prossime ore inoltre, la situazione non andrà migliorando, come vedremo nel presente editoriale.

Prossime ore ancora maltempo

Non si arresterà tuttavia nel pomeriggio il maltempo che sta colpendo il nostro Paese attraverso piogge e temporali in occasionale sconfinamento verso i settori meno interni peraltro. Le condizioni meteo infatti, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, rimarranno tendenzialmente perturbate in alcune aree della nostra Penisola, nonostante un miglioramento sia previsto in tutte le zone attualmente coinvolte dall’instabilità, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Migliora ovunque, peggiora nei pressi dello Stretto di Messina

Le correnti più instabili determineranno un peggioramento delle condizioni meteo sul basso versante tirrenico, soprattutto nei pressi dello Stretto di Messina, con rovesci e possibili temporali, accompagnati eventualmente da un calo delle temperature. Il tutto mentre nel resto del Paese le condizioni atmosferiche progrediranno verso un miglioramento con l’avanzare della serata, condito persino da schiarite e con un clima che non apparirà poi tanto diverso rispetto alle serate precedenti.

