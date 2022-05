METEO – PIOGGE e TEMPORALI insistono sull’ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Verso un miglioramento in serata, ma con rovesci residui ed isolati

A seguito di una prima parte di giornata piuttosto perturbata, le condizioni meteo sono andate migliorando gradualmente dal pomeriggio, con i rovesci che hanno assunto carattere via via più localizzato, interessando principalmente le zone interne di Sardegna e Lazio e continuando ad interessare le regioni nordorientali, occasionalmente con temporali. In queste ore e nelle prossime i fenomeni appariranno sempre più residuali e isolati (scopri dove), con temperature che risultano ovunque superiori alla media.

Maltempo ancora in azione per domani

Correnti perturbate continueranno a fluire nel bacino del Mediterraneo per la giornata di domani giovedì 26 maggio determinando la formazione prevalentemente pomeridiana di piogge e temporali, che colpiranno principalmente l’arco alpino e l’Appennino Tosco-Emiliano. Isolati temporali plausibili anche sull’Appennino centrale, mentre in serata un peggioramento potrebbe interessare anche la Sardegna sudoccidentale, a causa del posizionamento di una goccia fredda poco distante dall’isola. Tempo più stabile altrove, con temperature simil-estive.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le regioni settentrionali, settori appenninici centrali e Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a localmente moderati sulla Sardegna centro-occidentale e meridionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in aumento localmente marcato sul nord-est, sensibile su tutto il Nord e su Toscana e Lazio; in sensibile diminuzione sui versanti adriatici di Abruzzo, Molise e Puglia. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: molto mossi il Mare di Sardegna e localmente lo Stretto di Sicilia.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 26 maggio 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale.

