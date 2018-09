METEO ITALIA: maggiori note d’ instabilità con piogge sparse e soprattutto temporali al pomeriggio su i settori interni sia peninsulari che insulari.

METEO: piogge e temporali ora più probabili in Italia, temperature in lieve calo – 18 Settembre 2018 – Ultima settimana dell’ Estate secondo il calendario astronomico con condizioni meteo più instabili e dinamiche rispetto i giorni precedenti, le piogge e i temporali pomeridiani saranno ora più probabili in Italia a causa dell’ inserimento delle correnti Atlantiche sul Mediterraneo. Precipitazioni attese già al mattino sulle regioni centro-settentrionali seppur di debole intensità, temporali in rapido sviluppo e localmente anche di forte intensità tra Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Sardegna e Sicilia. Avremo tuttavia clima gradevole e piuttosto mite con le temperature in lieve calo ma ancora in linea con le medie o addirittura superiori di qualche punticino.