Meteo – Piogge e temporali sferzeranno ancora l’Italia, protratta allerta rossa della Protezione Civile in Emilia Romagna

Ritorno della generale stabilità in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola stanno subendo un evidente miglioramento in queste ore, con la cessazione dei fenomeni e con il ritorno della generale stabilità entro la seconda parte di serata, accompagnata peraltro da schiarite quantomeno parziali anche nelle aree coinvolte dall’instabilità nel corso della giornata odierna. Le temperature inoltre si mantengono mediamente stazionarie sullo stivale.

Maltempo insiste per domani

Una circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo centro-occidentale continuerà a provocare qualche nota di maltempo pomeridiana anche nella giornata di domani venerdì 26 maggio, con la formazione e lo sviluppo di piogge e temporali termoconvettivi che riguarderanno principalmente l’Appennino meridionale e le Alpi nordorientali. Qualche rovescio o temporale è previsto sull’Appennino Lazio-Abruzzese in area frusinate. I fenomeni localmente potrebbero risultare anche intensi, mentre le temperature si manterranno stazionarie o al più aumenteranno in alcuni settori dello stivale.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania centro-meridionale, Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Campania e Calabria, su Sardegna, Sicilia, Lazio centro-meridionale, Umbria meridionale, Abruzzo occidentale, Molise occidentale, Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli; dal pomeriggio, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Triveneto e Lombardia orientale, con quantitativi cumulati deboli o localmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in aumento, localmente sensibile nei valori massimi sul Nord-Ovest. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta rossa, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 26 maggio 2023:

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Pianura bolognese, Costa romagnola

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna romagnola, Montagna bolognese

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina emiliana centrale, Montagna emiliana centrale, Montagna romagnola, Montagna bolognese

Toscana: Romagna-Toscana.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.