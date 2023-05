Meteo – Piogge e temporali tornano a colpire l’Italia, con maltempo in arrivo anche nelle prossime ore: i dettagli

Maltempo isolato o al più sparso al nord

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola hanno quest’oggi subito un evidente peggioramento dovuto all’avanzamento di una goccia fredda di matrice atlantica verso il Mediterraneo centrale, che sta riportando maltempo su alcuni settori del Paese, in particolare quelli settentrionali. Rovesci o temporali si stanno azionando in queste ore in maniera isolata o al più sparsa, dopo che già ieri i primi disturbi instabili hanno interessato alcune delle aree più settentrionali d’Italia.

Rimane più stabile e asciutto al centro-sud

Nonostante l’ingresso delle prime correnti di disturbo di origine atlantica sul Mediterraneo centrale, le condizioni meteo sulle regioni centro-meridionali rimangono perlopiù stabili e asciutte e accompagnate peraltro da cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi. Il clima rimane comunque mite sulla totalità del Paese, con le temperature che non hanno subito grosse variazioni se non per una diminuzione dei valori massimi riscontrabile in alcune aree del nord.

Prossime ore peggiora anche al centro

Sarà tuttavia solamente l’inizio di un cedimento dell’Alta pressione sul Mediterraneo centrale con le correnti atlantiche che andranno approfittando di questa fase di debolezza. Ne deriva che, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, già dalle prossime ore si assisterà ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo che in quel caso riguarderà anche alcuni dei settori centrali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo in arrivo in Sardegna nelle prossime ore

Mentre le prossime ore saranno caratterizzate dalla prosecuzione del maltempo isolato o sparso sulle regioni settentrionali, un peggioramento riguarderà i settori centrali dove si evidenzierà un aumento della copertura nuvolosa che porterà anche alla formazione di qualche possibile rovescio o temporale sulla Sardegna centro-settentrionale, in particolare nella seconda parte di serata. Sul resto del Paese le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte e senza grosse variazioni sul fronte termico, risultando al più in lieve calo rispetto ai valori delle precedenti 24 ore in alcune aree in particolare del nord.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.