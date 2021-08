METEO – PIOGGE e TEMPORALI tornano a sferzare sull’ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Stabilità nel nostro Paese solo temporanea

Per tutta la giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono risultate pressoché stabili con schiarite più o meno ampie. Qualche addensamento nuvoloso più consistente è stato possibile riscontrarlo sulle aree più settentrionali dell’Italia, laddove la pausa dal maltempo sarà breve, come vedremo nel presente editoriale. Clima gradevole in tutto lo stivale con temperature in linea con la media del periodo o addirittura poco al di sotto. Tali condizioni si confermeranno per il resto della serata corrente.

Domani torna il maltempo sulle aree più settentrionali dello stivale

Per la giornata di domani sabato 7 agosto l'ondulazione atlantica causerà una nuova ondata di maltempo per le aree più settentrionali della nostra Penisola, in particolare quelle piemontesi e lombarde di confine. Possibili sconfinamenti sin sulle pianure adiacenti, anche se l'instabilità rimarrà confinata perlopiù sull'arco alpino e subalpino. Sul resto d'Italia sarà confermata la stabilità peraltro con un rialzo generale delle temperature, specie al centro-sud.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale e settori alpini della Lombardia, con quantitativi cumulati moderati, localmente elevati sul Piemonte settentrionale; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone di Piemonte, Lombardia, Triveneto e sull’Entroterra Ligure, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in generale aumento al Centro-Sud, localmente sensibile; valori massimi localmente elevati su tutte le zone interne del Centro-Sud e sulle aree pianeggianti dell’Emilia-Romagna, fino a molto elevati sulla Sardegna. Venti: localmente forti meridionali sulla Sardegna e dal pomeriggio su Sicilia occidentale, Liguria, coste di Toscana e Lazio, coste adriatiche centro-settentrionali, Puglia settentrionale e sui crinali appenninici centro-settentrionali e campano-molisani. Mari: tendente a molto mosso il Canale di Sardegna e dal pomeriggio, localmente, i settori occidentali del Tirreno. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

