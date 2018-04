Meteo / tempo in prevalenza instabile sull’ Italia con piogge diffuse sulle regioni nord-occidentali e su quelle centrali tirreniche.

METEO / piogge sulle regioni centro-settentrionali italiane, fenomeni più intensi sul Piemonte e Liguria – 9 Aprile 2018 – Una nuova perturbazione è arrivata sull’Italia nelle ultime ore con il tempo instabile su molte regioni peninsulari e Sardegna. Piogge anche di forte intensità e neve sull’ arco alpino mediamente intorno i 1500-1800 metri di quota. Le precipitazioni interesseranno principalmente le regioni nord-occidentali italiane, la Toscana, il Lazio e l’ Umbria, poi nelle prossime ore e nella giornata di domani le piogge si estenderanno a tutte le regioni settentrionali italiane con i fenomeni più intensi sempre sul Piemonte e sulla Liguria. Attenzione poi al forte vento sulle regioni tirreniche specialmente lungo le coste dove saranno possibili anche delle mareggiate. Le temperature sono previste in calo, tuttavia in linea con i valori tipici del periodo. Guardate comunque di seguito il video con tutte le previsioni meteo dettagliate per domani:

[…]