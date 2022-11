Meteo – Piogge, temporali e nevicate in arrivo in Italia: la Protezione Civile diffonde l’allerta, ecco dove

Serata di maltempo per il versante jonico del Paese; più stabile altrove

Condizioni di maltempo stanno interessando le aree joniche della nostra Penisola, con fenomeni localmente anche intensi e accompagnati da attività elettrica a causa dell’avanzamento di una goccia fredda proveniente dal settore balcanico. Rimane invece più stabile e asciutto altrove e in particolare sulle regioni centro-settentrionali, nonostante si evidente un aumento del tessuto nuvoloso che in alcuni casi è apparso e appare tutt’ora piuttosto consistente.

Domani maltempo si estende su alcuni settori del Paese

Nella giornata di domani domenica 13 novembre la goccia fredda investirà direttamente la nostra Penisola, innescando un vortice depressionario che porterà maltempo sparso in più settori d’Italia: tra questi la Sardegna tirrenica, la Sicilia, il medio Adriatico e, in serata, possibile un coinvolgimento anche dei settori meridionali della Puglia e quelli costieri e dell’immediato entroterra del medio Tirreno. Nelle prime ore della notte i rovesci continueranno comunque a colpire in maniera sparsa il versante jonico, prima che il fronte instabile risalga nel corso della giornata. Neve tra tarda mattina e primo pomeriggio sull’Appennino abruzzese a partire dai 1.200/1.400 metri, in tarda serata possibile anche sulle Alpi centro-orientale da una quota poco più alta. Temperature generalmente in calo in tutto il Paese.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali di Abruzzo e Molise, su Puglia, Basilicata ionica, Calabria ionica e centro-meridionale tirrenica, Sicilia orientale e Sardegna nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, specie su aree ioniche e Puglia; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Romagna, Marche, Umbria orientale, Lazio nord-orientale e centro-meridionale, Campania nord-orientale, Sardegna meridionale e restanti zone di Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile diminuzione sui settori alpini e sulle aree appenniniche centro-settentrionali. Venti: fino al mattino di burrasca sud-orientali sulla Puglia meridionale, in rapida attenuazione; localmente forti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale; localmente forti nord-orientali sull’Alto Adriatico e sulla Sardegna settentrionale. Mari: agitati, fino al mattino, l’Adriatico meridionale e lo Ionio settentrionale, in attenuazione; localmente e momentaneamente molto mossi l’Alto Adriatico, il Mar Ligure settore di Ponente e il Mar di Sardegna prospiciente le Bocche di Bonifacio, tutti in attenuazione.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 13 novembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

