METEO – PIOGGE TORRENZIALI in Australia provocano INONDAZIONI: ci sono EVACUAZIONI e 9 morti e 11 dispersi

Piogge e nevicate hanno sferzato il nostro Paese oggi

A seguito dell’ondata di maltempo invernale che aveva coinvolto la nostra Penisola durante il passato fine settimana, un nuovo impulso perturbato di natura artica ha innescato un’altra perturbazione nella giornata odierna sull’Italia, di stampo sempre prettamente invernale. Piogge e nevicate a quote collinari o al più di bassa montagna hanno interessato specifici settori del Paese (scopri quali) trascurandone altri, dove nonostante l’assenza di fenomeni, insistono temperature in linea se non addirittura inferiori a quelle della media del periodo.

Maltempo nelle prossime ore, un’altra perturbazione si prepara ad affondare sull’Italia

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno del nostro Paese volgeranno mediamente ad un miglioramento, tuttavia nonostante questo non mancheranno zone in cui il maltempo continuerà a colpire. Se sulle zone peninsulari del meridione i rovesci saranno perlopiù localizzati e residuali, sulle aree tirreniche della Sicilia i fenomeni potrebbero risultare più organizzati, con neve anche qui a quote collinari. Il tutto mentre nei prossimi giorni va prefigurandosi un nuovo affondo freddo di stampo artico sull’Italia (scopri di più).

Piogge torrenziali colpiscono l’Australia

Violenti nubifragi e piogge torrenziali hanno flagellato l'Australia nelle scorse ore, mentre l'Italia era alle prese con la sua ondata di maltempo. In particolare, le aree più colpite si trovano lungo la costa orientale e coinvolgono le regioni del Queensland e del Nuovo Galles del Sud, stando a quanto si apprende dal sito "gazzettadelsud.it". Tale fenomenologia ha generato conseguenze notevoli non solo dal punto di vista dei danni materiali, ma, purtroppo, anche dal punto di vista dei costi umani, come vedremo nel prossimo paragrafo.

