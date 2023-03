Meteo – Pioggia e neve in arrivo: allerta maltempo della Protezione Civile

Situazione meteo e sinottica in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! L’Italia è contesa tra la presenza di un lobo del vortice polare e le correnti miti meridionali. Nelle prossime ore avremo ancora qualche precipitazione sull’arco alpino e sui versanti Tirrenici. Vediamo le previsioni nel dettaglio per oggi.

Oggi neve in montagna, specie sulle Alpi, ecco dove

Meteo oggi – Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con precipitazioni su Liguria e Alpi centro-occidentali e neve fino a quote medie. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in lieve rialzo. In serata ancora piogge tra Liguria e Alpi occidentali, con neve oltre i 1500-2000 metri, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito con piogge soprattutto tra Toscana e Lazio e neve in Appennino fino a quote medie. Al pomeriggio locali fenomeni sulla Toscana, variabilità asciutta altrove. In serata ancora molta nuvolosità in transito, specie sul versante tirrenico, ma con tempo per lo più asciutto. Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole in transito con piogge tra Campania e Calabria, asciutto altrove con maggiori aperture su Sardegna e settori adriatici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto su tutte le regioni ma ancora con molta nuvolosità, poco nuvoloso sui settori adriatici.

Flusso mite atlantico continuerà ad interessare l’Italia

Tendenza meteo – Nelle prossime ore avremo precipitazioni su Liguria, Campania e sulle Alpi anche a carattere nevoso complici infiltrazioni umide che dovrebbero anticipare il passaggio di una perturbazione nella giornata di venerdì. Per questa giornata è atteso una nuova flessione negativa delle temperature, con neve sulle Alpi tra i 1200 ed i 1400 metri e sull’Appennino a quote alte. Verso il weekend le temperature torneranno a salire anche sopra media. Vediamo l’allerta meteo vigente per la giornata odierna.

CONTINUA A LEGGERE​