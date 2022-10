Meteo – Ponte di Ognissanti all’insegna del beltempo ma con temperature in lenta diminuzione. Ecco la tendenza

Dominio a oltranza dell’anticiclone

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Siamo oramai giunti nell’ultima parte di ottobre con le condizioni meteo sull’Italia caratterizzate da temperature sopra la media e e precipitazioni quasi assenti. Dopo una fase più dinamica nel mese di settembre, già nei primi giorni di ottobre l’alta pressione ha iniziato a dominare su gran parte dell’Europa, portando una lunga ottobrata sulla nostra Penisola. Alta pressione che continua a dominare sul nostro territorio, con un promontorio africano attualmente esteso tra Mediterraneo ed Europa orientale. Ci avviciniamo quindi alla chiusura di un mese di ottobre tra i più caldi mai registrati.

Residue piogge al Nord, sole e caldo anomalo altrove

Come abbiamo appena visto, un promontorio di alta pressione si trova esteso tra Mediterraneo ed Europa orientale portando tempo stabile e cieli per lo più soleggiati al Centro-Sud con temperature di 6-8 gradi sopra la media. Un flusso di correnti umide in quota interessa però le regioni settentrionali, portando condizioni meteo localmente instabili. Nella prima parte della giornata sono infatti attese ancora delle piogge su Liguria e Triveneto, localmente anche intensi in Friuli, per poi esaurirsi gradualmente tra il pomeriggio e la serata. Anche al Nord le temperature risultano sopra la media, ma di 2-4 gradi.

Nuova espansione dell’anticiclone africano nei prossimi giorni

Nel corso dei prossimi giorni, con l’arrivo di una profonda depressione in Atlantico fino a ridosso delle Isole Azzorre, l’anticiclone africano subirà una nuova espansione sul continente europeo, portando stabilità diffusa in Italia ed una nuova risalita di aria calda. Caldo anomalo che entro gli ultimi giorni di ottobre potrebbe manifestarsi con anomalie positive di 10-14 gradi dalla Francia alla Scandinavia. Mediterraneo solo parzialmente interessato dall’avvezione calda, con anomalie positive sull’Italia di circa 4-6 gradi specie al Centro-Nord. Vediamo di seguito cosa dovremmo aspettarci dal punto di vista meteo per il Ponte di Ognissanti.

CONTINUA A LEGGERE​

Halloween e Ponte di Ognissanti con sole prevalente ma con temperature in lieve calo

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, anche tra weekend, Halloween e Ognissanti dovremmo avere un vasto campo di alta pressione esteso su gran parte del vecchio continente, con massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa posizionati sull’Europa orientale. Le condizioni meteo sull’Italia si manterranno quindi stabili almeno fino agli inizi di novembre, con sole prevalente da Nord a Sud. Le temperature potrebbero però iniziare a diminuire, specie al Sud. Una blanda circolazione depressionaria dovrebbe infatti raggiungere il Mediterraneo orientale, spingendo aria più fresca da est verso la nostra Penisola.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.