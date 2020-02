METEO – Possibile ATTACCO INVERNALE in arrivo in ITALIA, con NEVE a BASSA QUOTA, ecco quando

Breve fase invernale in Italia

A partire già dalla serata di ieri si è aperta una parentesi invernale in Italia, dopo un inizio di febbraio in compagnia di temperature primaverili, con punte fino a +27°C in Piemonte e in Sardegna. Questa parentesi invernale è resa possibile dall’arrivo di una saccatura di origine artico marittima in discesa direttamente dalle Isole Svalbard. Fase dunque dinamica sulla nostra Penisola destinata però ad avere vita breve, in quanto da venerdì un nuovo promontorio anticiclonico si fa strada dai quadranti occidentali.

Weekend caratterizzato dal ritorno dell’Anticiclone

Da quanto scritto in precedenza emerge dunque che il prossimo weekend passerà all’insegna dell’Alta pressione azzorriana, costretta a distendersi sui paralleli a causa di una potente corrente a getto in uscita dagli Stati Uniti. Ciò determina un abbassamento dei geopotenziali in sede Atlantica, disseminata di perturbazioni, con lo “schiacciamento” dell’Alta pressione sulle medio-basse latitudini. Le temperature si rialzeranno dunque su valori superiori alla norma, soprattutto per le massime e non è escluso il ritorno di qualche nebbia da avvezione in Pianura Padana.

Evoluzione meteo post weekend?

Per quanto riguarda l’evoluzione meteo post weekend, emergono ancora molti dubbi dai principali centri di calcolo. E’ anche vero che alcuni indici di teleconnessione come l’indice AO che spiccherà il volo su soglie a fondoscala fino a +6, stanno ad indicare al momento un vortice polare che nel giro di poco tempo dovrebbe tornare in perfetta forma ricompattandosi. Il modello americano GFS la pensa in maniera simile, ma come vedremo quello inglese è di diverso parere.