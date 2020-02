METEO – Possibile forte RECRUDESCENZA INVERNALE, con GELO ARTICO in arrivo in ITALIA, ecco quando

L’Anticiclone mostra qualche cedimento con l’inserimento di flussi umidi

Un peggioramento delle condizioni meteo è alle porte dell’Italia. A partire da questa sera infatti, una blanda circolazione instabile sul Mar Ligure innescata da flussi umidi in scorrimento sul Mediterraneo genererà pioviggini che colpiranno la costa centrale ligure e l’immediato entroterra. I fenomeni saranno tuttavia deboli tali da causare accumuli altrettanto scarsi. Per la giornata di domani domenica 9 febbraio pioviggini intermittenti interesseranno ancora le aree centrali della Liguria, ma anche alcune zone della Sardegna settentrionale e, in serata, la fascia costiera del Lazio, con accumuli comunque sempre piuttosto scarsi.

Prossima settimana con una rapida ondata fredda, ma potrebbe non essere l’unica della serie

L’inverno però sembra non voler subire passivamente gli attacchi sferrati dall’Alta pressione in direzione della nostra Penisola e la prossima settimana arrivano nuove novità fredde: un’ondata di freddo di origine polare marittima piuttosto rapida interesserà nuovamente il Mediterraneo centro-orientale, lambendo il Bel Paese, ma portando i suoi effetti anche in quest’ultimo. Le temperature torneranno a crollare su valori decisamente più consoni al periodo e la neve potrebbe tornare a fare la sua comparsa a quote medio-basse. Tuttavia, come vedremo, potrebbe non essere l’unica ondata di freddo della serie.

Possibile forte recrudescenza invernale per gli inizi della terza decade di febbraio?

Gli ultimi aggiornamenti del centro di calcolo americano GFS si mostrano assolutamente positivi per gli amanti del freddo e della neve: nella sua ultima emissione pomeridiana delle 12utc infatti, mostra l’arrivo di una forte recrudescenza invernale, con una saccatura di origine artico continentale che terrebbe a bersaglio il nostro Paese assumendo moto retrogrado. Ciò porterebbe l’arrivo del freddo in Italia e, commentando la sola singola emissione di GFS, anche la neve a quote molto basse prossime alla pianura al centro-nord.