Meteo – Possibile prima ondata di caldo in Europa, ecco cosa accadrà in Italia nei prossimi giorni

Residuo maltempo in arrivo all’estremo Sud

Buona domenica cari amici del Centro Meteo Italiano! Dopo i temporali pomeridiani che hanno interessato le zone interne del Lazio e le Alpi nordorientali, la situazione sta migliorando in queste aree. Tuttavia, si segnala una fase di residuo maltempo all’estremo Sud dell’Italia, in particolare sulle zone meridionali di Sicilia e Calabria, come evidenziato dalle immagini satellitari e dai radar meteorologici. Le temperature restano pressoché invariate rispetto al giorno precedente.

Nuovo guasto del tempo a inizio settimana

Il weekend proseguirà con un generale miglioramento, ad eccezione di un rapido passaggio instabile atteso entro la mattina di domenica 25 maggio. Nel pomeriggio potrebbero svilupparsi temporali isolati sulle Alpi occidentali, ma già in serata tornerà il bel tempo. L’inizio della prossima settimana sarà invece segnato da un nuovo peggioramento, con temporali pomeridiani localmente intensi e in graduale estensione, soprattutto nella giornata di martedì 27.

Seconda parte della settimana ancora instabile

Nonostante un tentativo dell’anticiclone delle Azzorre di riportare stabilità, una massa d’aria più fresca continuerà a scorrere da est, alimentata da una saccatura balcanica di origine atlantica. Ciò manterrà attiva una certa instabilità pomeridiana con piogge e temporali, specialmente lungo il medio Adriatico e al Sud.

Alta pressione dominante tra fine maggio e inizio giugno

A cavallo tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno, l’anticiclone azzorriano dovrebbe rinforzarsi sul Mediterraneo centrale, favorendo condizioni sempre più stabili e asciutte. Le temperature aumenteranno, pur rimanendo nei valori tipici dell’inizio dell’estate mediterranea, senza eccessi. Il clima sarà dunque piacevole, accompagnato da brezze pomeridiane lungo le coste. Trattandosi di una tendenza a medio termine, serviranno comunque ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti.

