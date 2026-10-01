Meteo – Possibilità ancora di isolati piovaschi in arrivo, poi migliora in Italia. I dettagli

Lieve peggioramento del tempo oggi
Un lieve peggioramento delle condizioni meteo sta interessando nella giornata odierna la nostra Penisola con l’ingresso di qualche isolato piovasco sulle aree più occidentali dello stivale, in particolare su Piemonte, Liguria e Sardegna a causa di un altrettanto lieve ondulazione del flusso atlantico. Correnti umide si infiltrano da nordovest, mentre un campo di Alta pressione di origine azzorriana mantiene il controllo del Mediterraneo centrale allungandosi su parte del vecchio continente.
Relativo miglioramento in vista nelle prossime ore
I fenomeni azionatisi quest’oggi sulla nostra Penisola, già deboli, progrediranno verso un esaurimento sostanzialmente completo in serata, ad eccezione di qualche debole rovescio residuale estremamente localizzato sui medesimi settori dello stivale. Le condizioni meteo, per il resto, si confermeranno generalmente stabili e asciutte su tutto il resto del Paese, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando leggermente oltre la media di riferimento.
Qualche piovasco ancora possibile per domani
L’Anticiclone azzorriano non riuscirà, per la giornata di domani venerdì 2 ottobre, ad imporsi nuovamente sulle correnti umide sul nostro Paese e, pertanto, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, seppur in maniera ancora più disorganizzata, qualche pioviggine potrà ancora interessare in particolare la Sardegna, con tempo relativamente migliore altrove, malgrado i cieli resteranno piuttosto nuvolosi sulle regioni nordoccidentali e sul settore tirrenico settentrionale.
Bel tempo al sud e gran parte del centro
Al netto del transito di qualche passaggio nuvoloso anche consistente sulla Toscana specialmente settentrionale, il tempo rimarrà bello su tutto il resto del centro e del sud, dove i cieli si confermeranno sostanzialmente sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, ancora una volta, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, mantenendosi di qualche grado al di sopra della media di riferimento. A seguire, nel Weekend, è atteso un ulteriore miglioramento sullo stivale su cui approfondiremo tuttavia in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.
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Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.