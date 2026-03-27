Meteo – Prima parte della prossima settimana ancora incerto, ma sempre più probabile un nuovo affondo artico

Circolazione fredda tra Adriatico e Balcani, ancora maltempo su alcune regioni

Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri abbiamo assistito all’affondo di una saccatura artica con successivo isolamento di una circolazione depressionaria colma di aria fredda. Circolazione fredda che nella giornata odierna si muoverà tra Adriatico e Balcani, dispensando ancora maltempo soprattutto sul medio versante adriatico e al Sud, con neve anche fino a quote collinari tra Marche, Abruzzo e Molise. Più stabile sul resto d’Italia con anche delle schiarite, specie al Nord-Ovest, ma comunque con ventilazione a tratti sostenuta, mediamente dai quadranti settentrionali.

Weekend con miglioramento più deciso

Nel corso del weekend la circolazione fredda si allontanerà verso Grecia e Turchia, lasciando spazio ad un miglioramento più generale sull’Italia. Nella giornata di sabato possibili però ancora dei fenomeni sulle regioni meridionali con neve in Appennino oltre i 900-1200 metri. Ampi schiarite invece al Centro-Nord. Nella giornata di domenica attesi invece dei disturbi al Nord-Ovest a causa di un nuovo impulso freddo in movimento dall’Europa centro-occidentale verso il Mediterraneo centro-occidentale, portando nuvolosità in transito ma poche precipitazioni, relegate soprattutto alle Alpi occidentale con neve fino a quote di medio-bassa montagna. Sul resto del Paese attesa una giornata all’insegna del bel tempo. Temperature in lieve ripresa, ma clima ancora freddo con valori in media o ancora di qualche grado sotto media.

Prima parte della prossima settimana tra anticiclone che spinge da ovest e nuova irruzione fredda

Nonostante la distanza temporale non sia molta, la tendenza meteo per la prima parte della prossima settimana, i giorni a cavallo tra fine marzo ed inizio aprile, resta ancora molto incerta, con elevata divergenza tra i modelli. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli europei ECMWF e UKMO mostrano per i primi giorni della prossima settimana posizionato in Atlantico con massimi al suolo fino a 1035 hPa e poco invadente verso est, lasciando scoperti Europa e Mediterraneo. Ecco che un nuovo impulso artico affonderebbe sul Mediterraneo centrale entro martedì, riportando maltempo invernale in Italia con nuovo calo termico. Diverso invece il modello americano GFS che mostra l’anticiclone delle Azzorre più invadente verso est, con la discesa artica sui Balcani e la Penisola Italiana che verrebbe dunque solo sfiorata. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

Tendenza meteo: fasi instabili che potrebbero accompagnarci anche nei primi giorni di aprile

Come detto settimana a cavallo tra marzo e aprile che è risulta ancora abbastanza confusa per quanto riguarda l’evoluzione meteo. L’instabilità potrebbe comunque non mancare anche nei primi giorni del mese di Aprile con alcuni modelli che ipotizzano un peggioramento meteo anche per il weekend di Pasqua. Ovviamente si tratta al momento solo di ipotesi e saranno necessari ancora diversi giorni per inquadrare l’evoluzione.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.