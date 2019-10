METEO – prima perturbazione invernale in vista per il modello GFS? Ecco quando

Miglioramento meteo salvo locali piogge

La perturbazione che nella giornata di ieri ha interessato il Centro-Nord si va lentamente dissipando. Nella giornata di oggi ci attendiamo un netto miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali che vedranno nubi sparse e schiarite ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile anche sulla Sardegna mentre al Sud qualche residua pioggia non sarà da escludere specie su Campania, Calabria e Sicilia. Proviamo però adesso a tracciare una tendenza meteo fin sul lungo termine perché il modello GFS ripropone interessanti svolte quasi invernali per l’Italia.

Saccatura depressionaria in allungamento sull’Europa

Questa seconda parte della settimana vedrà un rapido miglioramento delle condizioni meteo in Italia grazie all’allontanamento verso est del vortice depressionario. Tra domani e Venerdì i principali modelli mostrano una fase di tempo più stabile ma non per questo del tutto soleggiata. Avremo infatti correnti occidentali sul Mediterraneo centrale che porteranno dunque annuvolamenti in transito specie al Centro-Nord. Per il weekend sembra invece confermato un peggioramento meteo che però interesserà soprattutto le regioni di Nord-Ovest e la Sardegna. Rispetto ai giorni scorsi la saccatura depressionaria è stata sempre più spostata verso la Penisola Iberica, di conseguenza è cambiata la distribuzione delle precipitazioni anche se non si escludono nei prossimi giorni nuovi aggiustamenti.

Rischio formazione ciclone mediterraneo

L’aria più fredda in arrivo durante la prossima settimana porterà anche all’approfondimento sul Mediterraneo occidentale di un profondo minimi di bassa pressione. E’ ancora sicuramente presto per parlarne ma ci troviamo di fronte a condizioni potenzialmente favorevoli per la formazione di un Medicane, ossia un ciclone mediterraneo. Questo potrebbe interessare soprattutto la Sardegna con nubifragi e forti raffiche di vento. Condizioni meteo in peggioramento anche sul resto d’Italia a seguire con lo spostamento del minimo depressionario verso est. Possibile perturbazione invernale in arrivo a seguire.