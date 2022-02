METEO – PRIMAVERA ai nastri di partenza, ma ANTICICLONE ancora fiacco per inizio MARZO: i dettagli

Piogge e nevicate in azione anche oggi sull’Italia

Anche nella giornata odierna le condizioni meteo appaiono perturbate sulla nostra Penisola per effetto di una perturbazione artica che da ieri ha riportato una parvenza di inverno su tutta Italia. Se questo non ha implicato nevicate diffuse sull’intero stivale, ha comunque causato, laddove l’instabilità non colpisce, un calo sensibile delle temperature, che tornano ad allinearsi alla media del periodo se non addirittura al di sotto. Piogge e nevicate a quote medio-basse risultano comunque in azione soprattutto sul medio-basso versante adriatico, con fenomeni mediamente moderati.

Peggioramento ancora attivo in serata e prossime ore

In queste ore e nelle prossime le condizioni meteo non subiscono ne subiranno significative variazioni. Stando infatti a ciò che si prospetta dai principali centri di calcolo, il tempo rimarrà perturbato su buona parte dello stivale, nonostante lo spostamento della perturbazione verso il settore balcanico e con temperature che continueranno a registrare valori inferiori alla media del periodo, in particolare sulle aree più orientali del Paese. Il maltempo continuerà a colpire in particolare il medio-basso versante adriatico, con sconfinamenti su Basilicata e zone interne della Campania e qualche rovescio sulla Calabria tirrenica.

Primavera ai nastri di partenza quale tendenza?

Ci apprestiamo a giungere alla fine di questo inverno meteorologico che, come ogni anno si conclude il 28 di febbraio (ad eccezione dell’anno bisestile in cui il termine si prolunga ovviamente di un giorno). La primavera meteorologica è quindi ai nastri di partenza, ma l’inizio sarà un vero flop: l’Italia infatti sarà contraddistinta da clima invernale pressoché ovunque e con neve finanche quasi in pianura (scopri dove). Quale sarà alla base di questo l’evoluzione successiva?

