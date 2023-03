Meteo – Primavera altalenante, avvio di settimana con temperature sotto la media in Italia

Situazione meteo in Italia

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede l’affondo di una saccatura di matrice nord-atlantica irrompere sull’Italia portando piogge ed un calo delle temperature diffuso. Al momento si segnalano piogge e temporali sui settori dell’Italia centrale, mentre al nord Italia è già previsto un miglioramento delle condizioni meteo. Qualche nevicata potrà interessare i settori di confine Alpini, mentre in Appennino la neve tornerà a cadere dai 1200-1300 metri. Di seguito vediamo nel dettaglio le previsioni meteo.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 28 Marzo: Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio qualche addensamento alto in transito, più compatto sulle Alpi, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Al Centro: Al mattino locali addensamenti sull’Abruzzo ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni Peninsulari con locali fenomeni sulla Calabria, ampie schiarite sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Nuovo recupero dell’alta pressione in settimana

Tendenza meteo – Principali modelli che mostrano dopo il passaggio perturbato della giornata di ieri, una rimonta dell’alta pressione che si estenderà nuovamente dal basso Atlantico verso il Mediterraneo centro-occidentale. Condizioni meteo in netto miglioramento in Italia negli ultimi giorni di marzo con temperature che torneranno rapidamente a salire portandosi di nuovo di alcuni gradi al di sopra delle medie del periodo.

Peggioramento meteo in vista del primo weekend di aprile, nuovo calo termico

Prima parte di aprile piuttosto movimentata sotto il profilo meteo stando all’ultimo aggiornamento del modello GFS. Nel primo weekend di aprile l’interazione tra una depressione atlantica e aria più fredda in discesa dall’artico potrebbe portare non solo condizioni meteo instabili o perturbate in Italia ma anche un sensibile calo termico con ritorno della neve su Alpi e Appennino. Anche la settimana Santa è a rischio freddo tardivo con correnti fredde persistenti sul Mediterraneo.

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube