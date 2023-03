Meteo – Primavera altalenante in Italia: dopo il maltempo torna l’alta pressione

Condizioni meteo attuali

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo in peggioramento nel corso della giornata odierna, grazie all’ingresso di una perturbazione da nord-ovest che interesserà la nostra penisola: una saccatura atlantica sta facendo ingresso in Italia portando acquazzoni specie sulle regioni del nord-est e qualche temporale sui settori tirrenici. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per martedì 14 Marzo: Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi specie sui settori centro-orientali, neve sulle Alpi oltre i 1200-1400 metri. Al pomeriggio residui fenomeni al Nord-Est e sulla Liguria, variabilità asciutta altrove. In serata fenomeni su Triveneto e Romagna con neve fino a 1300-1400 metri, maggiori schiarite altrove. Al Centro: Al mattino piogge sparse sulla Toscana, nuvolosità e schiarite altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio peggiora con piogge anche su Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata ancora piogge e acquazzoni sparsi tra Lazio e Abruzzo con neve oltre i 1600 metri, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Al pomeriggio locali fenomeni in arrivo anche su Sardegna e Campania, invariato altrove. In serata tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni.

Maltempo in atto in Italia ecco dove

Focus maltempo – Peggioramento delle condizioni meteo in atto, grazie ad una perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo centrale. Nella prima parte di quest’oggi piogge e acquazzoni sparsi sulle regioni del Nord con neve fino a quote medio-basse sulle Alpi. Precipitazioni che poi nel corso della giornata di sposteranno verso il Centro-Sud, interessando anche nelle ore notturne l’Appennino fino a quote medie. Nella giornata di mercoledì 15 marzo ecco l’ingresso di aria più fredda con quota neve in calo anche lungo l’Appennino fin sotto i 1000 metri. Cosa succederà a seguire?

Alta pressione in arrivo; Primavera dinamica in vista

Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano nella giornata di Giovedì lo spostamento verso i Balcani della saccatura depressionaria. Promontorio anticiclonico che dovrebbe invece rimontare tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale spingendosi poi fin sull’Italia. Condizioni meteo più asciutte nella seconda parte della settimana e con temperature in aumento fino a quale grado al di sopra delle medie del periodo.

