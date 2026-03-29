Meteo – Primavera ancora in affanno con nuovi impulsi instabili, poi possibile arrivo dell’alta pressione? La tendenza

Stabilità su gran parte d’Italia
Situazione meteorologica che subirà un’ulteriore miglioramento sull’Italia, grazie alla definitiva attenuazione del flusso freddo ed aumento del campo barico. Attesa una giornata di domenica stabile da nord a sud, seppur con nubi medio-alte di passaggio al nord, Sardegna e settori tirrenici. Più soleggiato su Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Molise. Temperature in decisa ripresa con valori massimi attesi sino a +20°C al nord.
Nuovo stop della Primavera per la settimana di Pasqua?
Meteo settimana di Pasqua – Centro di calcolo probabilistico europeo mostra una prima settimana di aprile caratterizzata da anomalie di pressione positive sull’Atlantico e nord Europa, mentre inferiori sul resto del Continente. Possibile la discesa di una nuova saccatura fredda sull’Europa con coinvolgimento anche dell’Italia. Precipitazioni abbondanti specie al sud, medio Adriatico ed Isole. Temperature attese ancora al di sotto delle medie del periodo.
Alta pressione dopo la festività di Pasqua?
Meteo dal 6 al 12 aprile – Ultimi aggiornamenti modellistici mostrano anomalie positive di pressione trasferirsi sull’Europa centro-meridionale e bacino del Mediterraneo, mentre negative sul vicino Atlantico ed est Europa. Possibile una maggiore invadenza dell’anticiclone dopo le festività di Pasqua con tempo primaverile sull’Italia. Temperature attese in tal caso in ripresa su valori vicini al periodo, mentre le preciptiazioni al di sotto delle medie del periodo.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.